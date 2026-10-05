Italia-Turchia, le formazioni ufficiali
05/10/2026 | 19:34:22
Italia-Turchia chiude il Gruppo 1 di Nations League, in attesa delle due partite finali di novembre. Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna, gli azzurri cercano la seconda vittoria, mentre Vincenzo Montella non può più sbagliare.
Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Vergara, Scamacca, Maldini. Ct: Roberto Mancini.
Turchia (3-4-2-1): Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Ozan Kabak, İsmail Yüksek, Yunus Akgün, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir. Ct: Vincenzo Montella
Foto: Instagram Di Lorenzo