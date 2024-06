Brutta Italia, colpisce Freuler: Svizzera avanti all’intervallo

Al via gli ottavi di finale, si inizia con Svizzera-Italia alle 18 con Spalletti che opera qualche cambio lanciando dal primo minuto Fagioli ed El Shaarawy oltre a Mancini al posto dello squalificato Calafiori. La partita scorre veloce con un po’ di apprensione per le condizioni di Barella e Xhaka, ma fortunatamente per i due ct senza conseguenze. Al 23′ grande rischio per gli azzurri con Embolo lanciato a tu per tu col portiere, ma viene ipnotizzato dal solito Donnarumma. La reazione poco più tardi con una serpentina di Chiesa, ma chiusa in angolo dalla difesa svizzera. Si arriva al 30′ con la Svizzera che nel complesso sta giocando meglio, occupando bene gli spazi e tenendo il pallone, gli azzurri appaiono compassati. Infatti al 36′ arriva il meritato gol degli uomini di Yakin, con il “bolognese” Remo Freuler, che si inserisce con in tempi giusti in area e di sinistro trafigge Donnarumma, 1-0. Si conferma difatti una difficoltà evidente: per la quarta volta in altrettante partite gli azzurri vanno in svantaggio. Gli azzurri in evidente difficoltà rischiano di capitolare su una punizione di Rieder, salvata da Donnarumma con l’aiuto del palo. Si va all’intervallo sull’1-0 per la Svizzera.

Foto: instagram Euro 2024