Italia, svelata la nuova maglia per gli Europei

Presentate oggi le nuove divise sia nella versione Home che nella versione trasferta, che verranno utilizzate dalla Nazionale nel corso del prossimo Europeo che quest’estate si giocherà in Germania. Ad annunciarlo sui social la Figc, la stessa Nazionale e Adidas. Il tricolore è stato scelto elemento chiave per entrambe le divise, mentre sul retro del collo compare la scritta ‘L’ITALIA CHIAMÒ. Le maglie saranno utilizzate per la prima volta nelle prossime amichevoli negli Stati Uniti contro Venezuela ed Ecuador il 21 e il 24 marzo.

Foto: Twitter nazionale italiana