Italia, superato il record di imbattibilità: più di 1144 minuti senza subire gol

L’Italia esulta per l’approdo ai quarti di Euro 2020, ma anche per un altro record: all’89’, dopo la paura per il gol annullato ad Arnautovic, la squadra di Mancini ha superato i 1.144′ consecutivi senza subire gol. Il record precedente apparteneva a Dino Zoff, dal 20 settembre 1972 (una vittoria per 3-1 contro la Jugoslavia) al 15 giugno 1974 (un successo contro Haiti). Imbattibilità durata per dodici partite consecutive, interrotta da Kalajdzic nei tempi supplementari di Wembley, l’ultima rete avversaria era quella di Donny van de Beek dell’Olanda nello scorso ottobre.

Foto: Twitter personale Donnarumma