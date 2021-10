Italia-Spagna: San Siro sold-out (al 50%)

Per Italia-Spagna, la prima delle due semifinali di UEFA Nations League in programma domani sera, mercoledì 6 ottobre al Meazza di Milano, ci sarà il tutto esaurito. Alla chiusura della vendita dei biglietti, a 48 ore dal calcio d’inizio, sono stati infatti acquistati tutti i 37.000 tagliandi, nei limiti del 50% della capienza di San Siro. Una grande risposta del pubblico per il ritorno della Nazionale al Meazza a distanza di quasi tre anni dall’ultima gara contro il Portogallo.

Foto: Twitter Inter