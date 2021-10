Italia-Spagna, la sblocca Ferran Torres: è 0-1 al 17′

Allo stadio San Siro di Milano, è in corso Italia-Spagna, semifinale di Nations League. Gli iberici sono appena passati in vantaggio grazie a Ferran Torres che, ben servito da Oyarzabal, ha segnato con un destro al volo dall’interno dell’area di rigore. Il pallone prima ha baciato il palo e poi si è infilato nella porta di Gigio Donnarumma. Dopo 17 minuti, dunque, Azzurri sotto per 0-1.

⚽️ ¡¡¡GOOOOOOOOOOOLLLLL DE ESPAÑAAAAA!!! ¡¡¡GOOOOOOOLLLL DE @FerranTorres20!!! Centro con la zurda de @mikel10oyar desde la izquierda y remate ESPECTACULAR de Ferran Torres. 👏🏻v¡¡VAMOS, VAMOOOSS!! 🇮🇹 🆚 🇪🇸 | 0-1 | 18’ #VamosEspaña #NationsLeague pic.twitter.com/JQOu8kgmAJ — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) October 6, 2021

Foto: Instagram Azzurri