Italia-Spagna, derby europeo

Due italiane ed altrettante spagnole nell’urna dei sorteggi per gli Ottavi di Europa League. Nessuna testa di serie, nessun vincolo ed il derby italiano da “evitare”. Così è stato, ma il destino ha riservato un derby europeo per antonomasia tra Italia e Spagna. Le quattro si incrociano, perfettamente bilanciate anche nei viaggi. Nel turno d’andata del prossimo 12 marzo si affronteranno a San Siro Inter e Getafe, mentre la Roma volerà in Spagna in casa del Siviglia. La settimana successiva le rotte aeree saranno invertire, ma ancora una volta si incroceranno. Da quelle parti anche L’Atalanta dei sogni di Gasperini che il 10 dovrà chiudere la pratica a Valencia. Una settimana dopo, il 18 marzo (a ridosso delle gare di ritorno di EL), il Napoli di Gattuso sarà al Camp Nou per tentare l’impresa con il Barcellona. Cinque italiane in Europa, quattro trovano la Spagna sul proprio cammino, mentre la Juventus attende il Lione, perché poi Italia-Francia è un’altra di quelle sfide infinite.

Foto: UEFA