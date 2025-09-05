Italia, sono quattro i giocatori non convocati per l’Estonia
05/09/2025 | 11:10:23
Sono quattro i giocatori non convocati dal tecnico Gennaro Gattuso per la sfida dell’Italia contro L’Estonia in programma questa sera. Carnesecchi, Leoni, Fabbian e Daniel Maldini assisteranno dalla tribuna alla sfida. Scamacca è invece rientrato a Bergamo a causa di infortunio.
Questi i 23 convocati:
Portieri – Donnarumma, Meret, Vicario.
Difensori – Bellanova, Dimarco, Gatti, Calafiori, Cambiaso, Bastoni, Di Lorenzo, Mancini.
Centrocampisti – Locatelli, Rovella, Tonali, Frattesi, Orsolini, Barella.
Attaccanti – Politano, Retegui, Raspadori, Kean, Pio Esposito, Zaccagni.
