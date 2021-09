Italia, solo un pari. Finisce 1-1 con la Bulgaria al Franchi

Al Franchi di Firenze è tempo di ritornare in campo per l’Italia di Mancini Campione d’Europa, dall’altro lato c’è la Bulgaria: la gara è valida per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022.

La prima chance è per Insigne, l’attaccante del Napoli calcia sul fondo dopo una bella percussione in area di rigore.

Al 16′ l’Italia passa in vantaggio con Federico Chiesa: bell’uno due con Immobile al limite e sinistro nell’angolino.

Dopo un primo tempo dominato dagli Azzurri arriva a sorpresa il pari bulgaro con Iliev: Despodov sfugge a Florenzi sulla sinistra e mette in mezzo, l’attaccante dell’Ascoli anticipa Acerbi e batte Donnarumma. E’ 1-1!

Nel finale chance per Insigne, ma il portiere bulgaro para e si va al riposo in parità.

La ripresa si apre con una chance per Immobile, l’attaccante biancoceleste supera un indeciso Georgiev in uscita, ma è troppo defilato per riuscire a segnare.

Poi Barella ci prova con due conclusioni dalla distanza, Chiesa sfiora la doppietta personale ma stavolta Georgiev si oppone alla grande. Niente da fare, nemmeno nei cinque minuti di recupero arriva il gol vittoria. E’ 1-1 tra Italia e Bulgaria al Franchi, alla prima uscita da Campioni d’Europa per i ragazzi del Ct Mancini.

Foto: Twitter VivoAzzurro