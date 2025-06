Italia, si ferma Gabbia per un problema al polpaccio

03/06/2025 | 19:25:19

Ancora problemi infortuni in casa Azzurra. Sul finire della seduta di allenamento odierna, si è fermato Matteo Gabbia per un problema al polpaccio destro. Il difensore del Milan ha lasciato anzitempo il terreno di gioco dopo un confronto con Luciano Spalletti e con lo staff medico, Grana per il CT toscano che soprattutto in difesa avrà davvero tante defezioni.

Foto: Instagram personale