Italia, si ferma Dimarco: è in forte dubbio per la Croazia

Tegola per Luciano Spalletti a due giorni dalla sfida fondamentale contro la Croazia: si ferma Federico Dimarco. L’esterno dell’Inter è alle prese con i postumi di una botta subita nel match con la Spagna e non è sceso in campo insieme ai compagni per l’allenamento odierno.

Foto: Instagram Dimarco