Italia: si ferma Chiesa, l’esterno viola lascia l’allenamento

Altro stop da monitorare per Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, impegnato nel ritiro di Coverciano con la Nazionale Italiana, si è fermato durante l’allenamento pomeridiano. Il classe ’97 aveva già recuperato in tempi record dopo l’infortunio all’addome rimediato contro la Lazio, ma ora il problema sembra essere diverso. Chiesa ha accusato un dolore all’adduttore e ora si sottoporrà ad accertamenti medici per capire l’entità dell’infortunio.

Foto: Twitter ufficiale Federico Chiesa