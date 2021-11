Italia, si decide tutto in Irlanda: le combinazioni necessarie per la qualificazione diretta a Qatar 2022

Il pareggio contro la Svizzera ha spinto i tifosi italiani a fare qualche ragionamento su quelle che potrebbero essere le combinazioni necessarie per garantire lunedì agli Azzurri il passaggio diretto a Qatar 2022 ed evitare i playoff.

SE L’ITALIA VINCE IN IRLANDA: in caso di successo degli Azzurri, e di contemporanea vittoria della Svizzera contro la Bulgaria, si andrà ad analizzare la differenza reti. Al momento la squadra di Mancini vanta un +2 sugli elvetici ma in caso di parità sarà molto pesante la rete di Widmer dell’Olimpico in quanto conterebbe il gol in trasferta (in casa dei rossocrociati la partita è terminata 0-0)

SE L’ITALIA PAREGGIA IN IRLANDA: la qualificazione arriverebbe con una sconfitta della Svizzera. In caso di parità, come nel caso di prima, si andrebbero ad analizzare differenza reti ed eventualmente gol in trasferta.

SE L’ITALIA PERDE IN IRLANDA: per ottenere la qualificazione in caso di risultato negativo chiaramente anche la Svizzera non deve ottenere punti contro la Bulgaria. Ed entrerebbero in gioco i criteri citati in precedenza.

FOTO: Twitter Italia