Italia show: 9-1 all’Armenia! Doppiette di Immobile e Zaniolo, prima gioia per Chiesa e Orsolini

L’Italia fa 10 su 10 nelle qualificazioni a Euro 2020. Nell’ultima giornata del girone J, gli Azzurri schiantano l’Armenia con un roboante 9-1, girone chiuso a punteggio pieno e undici successi di fila per Mancini. Al Renzo Barbera di Palermo, ci pensa Immobile a sbloccare la gara dopo appena otto minuti, poi raddoppia Zaniolo sessanta secondi dopo. Con le reti Barella e il bis di Immobile è già 4-0 alla mezz’ora. Nella ripresa l’Italia dilaga: doppietta per Zaniolo, reti di Romagnoli, Jorginho su rigore e Orsolini al debutto. Nel finale, prima gioia in azzurro anche per Chiesa.

Italia-Armenia 9-1

MARCATORI: 8′ e 33′ Immobile (I), 9′ e 64′ Zaniolo (I), 29′ Barella (I), 72′ Romagnoli (I), 75′ rig. Jorginho (I), 78′ Orsolini (I), 79′ Babayan (A), 81′ Chiesa (I)

ITALIA (4-3-3): Sirigu (77′ Meret); Di Lorenzo, Bonucci (69′ Izzo), Romagnoli, Biraghi; Tonali, Jorginho, Barella (46′ Orsolini); Zaniolo, Immobile, Chiesa. Ct: R. Mancini

ARMENIA (5-4-1): Airapetyan; Hambartsumyan, Haroyan, Calisir, Ishkhanyan (69′ Sarkisov), K. Hovhannisyan; Babayan, Grigoryan (60′ Simonyan), Edigaryan (82′ Avetisyan), Berseghyan; Karapetyan. Ct: Khashmanyan

Ammoniti: Haroyan (A)

Foto: Twitter ufficiale Vivo Azzurro