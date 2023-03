Sarà Gianluigi Donnarumma a indossare la fascia da capitano dell’Italia per la sfida contro Malta, seconda gara di qualificazione a Euro 2024. Con Bonucci assente e Verratti in panchina, il portiere del PSG è il calciatore con più presenze in Nazionale nell’undici schierato da Roberto Mancini. Questa sera arriverà la presenza numero 52 per Donnarumma.

Foto: Donnarumma Instagram