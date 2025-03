Italia, rifinitura in vista della Germania: ancora a parte Cambiaso e Zaccagni

L’Italia di Luciano Spalletti sta svolgendo l’allenamento di rifinitura ad Appiano Gentile in vista della sfida di domani sera contro la Germania, andata dei quarti di finale di Nations League. Alla seduta di oggi col gruppo non hanno preso parte Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni, con entrambi i giocatori che hanno lavorato in modo personalizzato e che quindi restano in dubbio per il big match di domani sera.

Foto: Instagram Zaccagni