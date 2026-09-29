Italia: Raspadori lascia il ritiro. Il comunicato

29/09/2026 | 20:17:32

Giacomo Raspadori lascia il ritiro della Nazionale. Dopo la titolarità nella gara di ieri in casa della Turchia, l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto a esami strumentali e ha già fatto ritorno a Bergamo.

Il comunicato della FIGC: “I titolari del match di Bursa e Nicolò Cambiaghi, entrato all’inizio della ripresa, non si sono allenati con il resto del gruppo sostenendo una seduta di recupero in piscina, mentre è rimasto completamente a riposo Giacomo Raspadori: l’attaccante dell’Atalanta è stato sottoposto ad esami strumentali e, accertata l’indisponibilità per le prossime gare, farà rientro presso il club di appartenenza”.

Foto: Instagram Azzurri