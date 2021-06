Italia, questa sera arriva la Svizzera: i giocatori da tenere d’occhio

Secondo appuntamento in questo Europeo per l’Italia di Roberto Mancini. Alle 21 allo stadio Olimpico di Roma arriva la Svizzera del ct Petkovic, vecchia conoscenza del calcio italiano avendo allenato la Lazio. All’Italia basterà un vittoria per passare il turno, ma la Svizzera è un avversario di tutto rispetto, ecco quali sono i giocatori da tenere d’occhio.

Nella prima giornata contro il Galles il man of the match è stato Embolo, attaccante del Borussia Moenchengladbach molto veloce che sa usare anche il fisico per segnare contro anche le difese più solide. Contro il Galles ha segnato di testa, ma le sue doti prinicali sono la percussione in velocità e la progressione negli spazi aperti. Mai sottovalutare Shaqiri, ex Inter e adesso al Liverpool. Anche se l’età avanza, Shaqiri è sempre un buon giocatore con una discreta qualità e un mancino da tenere d’occhio. A centrocampo bisogna fare attenzione all’emergente Zakaria, dotato di un ottimo fisico e buonissima qualità. Attenzione anche al sinistro di Granit Xhaka, obiettivo della Roma.

Foto: Sito Svizzera