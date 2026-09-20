Italia, problema fisico per Cristante: al suo posto convocato Ricci

20/09/2026 | 18:29:34

La FIGC ha annunciato la convocazione di Samuele Ricci al posto dell’indisponibile Bryan Cristante.

Questo il comunicao:

“La Nazionale si raduna questa sera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizierà ad allenarsi in vista dei primi quattro incontri del girone della UEFA Nations League.

A seguito della partita di campionato con l’Inter disputata ieri, il centrocampista della Roma Bryan Cristante risulta indisponibile a causa di un problema fisico e non potrà rispondere alla convocazione. Contestualmente il Ct Roberto Mancini ha disposto la convocazione del centrocampista del Como Samuele Ricci, che si aggregherà al gruppo nelle prossime ore”.

Foto: sito Como