Italia, primo obiettivo raggiunto. Adesso arriva il bello

Non si può pensare di vincere senza soffrire. L’Italia ieri l’ha capito. Dopo una prima parte di Europeo dominante, con 3 vittorie su 3 e zero gol subiti, il match di ieri contro l’Austria ha messo in luce alcune difficoltà che questa Nazionale può avere quando si affrontano determinate squadre, brave in fase difensiva e che non lasciano molto spazio a centrocampo. Gli azzurri sono stati bravi a non demordere e alla fine la qualità e il tasso tecnico della rosa è venuto fuori con le reti che sono arrivate tutte dalla panchina. Una prova, questa, determinante per il futuro degli azzurri che affronteranno i quarti con un altro spirito. Perché un sogno lo si raggiunge attraverso il duro lavoro.

FOTO: Twitter Euro2020