Italia, presentata la seconda maglia in vista degli Europei

Con un tweet sul proprio profilo, la Figc ha presentato la seconda maglia, quella da trasferta, dell’Italia. La divisa bianca sarà quella utilizzata per gli Europei di questa estate e per il prossimo futuro. La maglia è stata presentata con la frase “Più di un Kit, il Kit Italia. Indossato da 11, pensato per milioni. Pensa solo in grande“.

Più di un kit. Il kit ITALIA 🇮🇹 Indossato da 11, pensato per milioni 🇮🇹 Only See Italia 🇮🇹

Pensa solo in grande 🇮🇹 👉🏻 https://t.co/0tF3OONRaC #OnlySeeGreat @pumafootball pic.twitter.com/4EitAWHpy0 — Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Vivo_Azzurro) April 22, 2021

Foto: Twitter Italia