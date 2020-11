Italia-Polonia: le formazioni ufficiali

Quinta giornata di Nations League e gara quasi decisiva per gli Azzurri per provare a qualificarsi alla fase finale della competizione. Tante le assenze per l’Italia per la sfida alla Polonia, per provare a tornare in testa al girone.

Queste le formazioni ufficiali scelte dai due CT

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Acerbi, Bastoni, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Bernardeschi, Belotti, Insigne.

Polonia (4-2-3-1): Szczesny; Berszynskli, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymanski, Linetty, Jozwiak; Lewandowski.

Foto: Sito Uff. FIGC