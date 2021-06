Italia, Pessina resta aggregato al gruppo. Politano e Mancini lasciano il ritiro

Dopo aver ufficializzato nella serata di ieri la lista dei 26 calciatori azzurri che prenderanno parte all’Europeo, il ct Roberto Mancini resta il dubbio legato alle condizioni fisiche di Sensi e Verratti. Per questa ragione Pessina, per il momento, è ancora aggregato al gruppo dell’Italia. Hanno, invece, lasciato invece il ritiro di Coverciano sia Mancini che Politano che non figurano nella lista dei convocati.