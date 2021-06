Italia, passeggiata a Villa Borghese per la squadra

La Nazionale italiana, questa mattina, è andata a fare una passeggiata a Villa Borghese a Roma. Una sorpresa per tutti, con numerosi tifosi che hanno circondato d’affetto la squadra azzurra che quest’oggi scenderà in campo alle ore 18.00 contro il Galles. Cori, video, foto e tanto entusiasmo per questa Nazionale che ha riavvicinato nuovamente i tifosi. Una vera sorpresa, la visita di oggi, che ha lasciato tutti a bocca aperta, italiani e turisti presenti nel famoso parco della Capitale.

FOTO: Twitter Euro2020