Italia, si ferma anche Bastoni: il difensore lascia in anticipo l’allenamento

Possibili brutte notizie in arrivo in casa Inter ma anche per la Nazionale italiana di Spalletti, con gli impegni con Macedonia del Nord e Ucraina ormai alle porte. Stando alle ultime indicazioni che arrivano dal ritiro dell’Italia a Coverciano, infatti, si è fermato per infortunio Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro è stato costretto a sospendere anzitempo la sessione odierna di allenamento a causa di un problema muscolare. Il difensore centrale avrebbe accusato un affaticamento al polpaccio destro, questa sarebbe la prima diagnosi. Le condizioni restano da rivalutare con il difensore centrale che sarà sottoposto ad accertamenti strumentali domani in mattinata per capire la reale entità dell’infortunio e quali saranno i tempi di recupero.

Foto: Instagram Bastoni