Italia, out anche Politano: al suo posto Gattuso convoca Spinazzola

06/10/2025 | 12:30:19

A causa dell’infortunio subito ieri da Matteo Politano, il ct della nazionale italiana Gennaro Gattuso ha sostituito il giocatore con un altro calciatore partenopeo, Leonardo Spinazzola, che tornerà finalmente in nazionale. L’ultima presenza in azzurro del terzino risaliva a settembre 2023.

Questo il comunicato della Nazionale:

“Fuori un calciatore del Napoli, dentro un altro. A causa dell’indisponibilità di Matteo Politano, infortunatosi ieri in occasione del match di campionato con il Genoa, il commissario tecnico Gennaro Gattuso ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola, assente in Nazionale dal settembre 2023.

Il forfait di Politano va quindi ad aggiungersi a quello di Mattia Zaccagni, con il Ct che sabato aveva chiamato al suo posto l’attaccante della Fiorentina Roberto Piccoli. Gli Azzurri si raduneranno stasera al Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove da domani inizieranno a preparare i due impegni nelle qualificazioni mondiali con Estonia e Israele”.

Foto: Instagram Azzurri