Italia-Olanda, le probabili formazioni

L’Italia sarà impegnata in un big match domani sera. Al Gewiss Stadium di Bergamo si giocherà la quarta partita di Nations League contro l’Olanda. Roberto Mancini ha annunciato Immobile in attacco, la possibile presenza di Chiellini in difesa e altri cambi. Ecco le probabili scelte del ct azzurro e del collega Frank de Boer.

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; Chiesa, Immobile, Pellegrini.

Olanda (4-3-3): Cillessen; Hateboer, De Vrij, Van Dijk, Blind; Van de Beek, De Jong, Wijnaldum; Berghuis, Depay, Promes.

Foto: Twitter Italia