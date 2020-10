Italia-Olanda 1-1 a fine primo tempo. A segno Pellegrini e Van de Beek

Italia e Olanda sono rientrate negli spogliatoi con il punteggio di 1-1. Al vantaggio iniziale di Pellegrini, abile a sfruttare un assist di Barella, ha risposto Van De Beek che ha freddato Donnarumma dopo essersi ritrovato il pallone tra i piedi in area di rigore. Prima del break, un po’ di apprensione per Chiesa e Barella che, in momenti differenti, hanno spinto Mancini a valutare un cambio. Entrambi, però, sono rimasti in campo.

Foto: Twitter vivo azzurro