Italia, oggi inizia l’era Spalletti. Da Ferrari a Mancini, i risultati all’esordio dei ct azzurri

Tutto pronto per l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia. Il nuovo ct della Nazionale italiana debutterà sulla panchina azzurra nella sfida contro la Macedonia nel Nord, sfida valida per le qualificazioni ai prossimi Europei. Questa sera a Skopje inizia una nuova era, ma adesso ripercorriamo gli esordi dei ct azzurri.

Giovanni Ferrari nel suo primo esordio si fa battere dall’Austria, nel secondo con Meazza in panchina insieme a lui vince contro la Francia. Nel ’62 è Fabbri a prendersi la rivincita sull’Austria con un 2-1 a favore degli Azzurri. Seguono Helenio Herrera e Ferruccio Valcareggi ed è un esordio vincente contro l’URSS. Meno di un anno dopo, rimane solo Valcareggi che batte la Romania. Nel ’74 arriva Bernardini insieme a Bearzot che viene sconfitto dalla Jugoslavia. Tre anni più tardi in panchina c’è Bearzot, ma non riesce a invertire il trend del precedente esordio perdendo per 2-1 contro la Germania Ovest. Vince, invece, Azeglio Vicini alla sua prima sulla panchina della Nazionale: 2-0 alla Grecia. Un pareggio con la Norvegia per il suo successore Sacchi, mentre Cesare Maldini, nel ’96’, partì bene battendo l’Irlanda del Nord. Due anni dopo, è buona la prima anche per Zoff: 0-2 in trasferta al Galles.

E ora arriviamo agli anni 2000, dove Trapattoni esordisce contro l’Ungheria e pareggia per 2-2. Da dimenticare, invece, il debutto di Marcello Lippi: sconfitta per 2-0 contro l’Islanda. Dopo il Mondiale vinto nel 2006, arriva Donadoni e anche lui perde per 2-0 contro la Croazia. Cerca di rifarsi Lippi quando torna nel 2008 ma sbatte ancora: 2-2 contro l’Austria. Debutto che va male anche per Prandelli: sconfitta contro la Costa d’Avorio. Sarà Antonio Conte a invertire il trend, nel 2014, battendo l’Olanda per 2-0. Ventura era partito male con la sconfitta in amichevole contro la Francia. Di Biagio come allenatore ad interim perde l’esordio contro l’Argentina. Infine Roberto Mancini che il suo debutto sulla panchina della Nazionale l’aveva fatto proprio contro l’Arabia Saudita: vittoria per 2-1. Questa sera toccherà a Spalletti, per un nuovo capitolo della storia della Nazionale Italiana.

Foto: Instagram Italia