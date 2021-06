Italia, occhio all’Austria: nel suo undici tutti titolari in Bundesliga, tranne Alaba

L’avversario dell’Italia agli ottavi sarà l’Austria, si sa da due giorni. Cercando di analizzare l’avversario si nota come nel suo undici “tipo” ci sono tutti titolari nella Bundesliga, giocatori che sono protagonisti nelle rispettive squadre nel massimo campionato tedesco, chi ad alti livelli, chi in squadre che lottano per la salvezza. Andando nel dettaglio i più importanti sono David Alaba che fino a un mese fa giocava nel Bayern Monaco e che adesso si è trasferito al Real Madrid. Dopo di che ci sono elementi come Sabitzer, capitano del Lipsia. Ottimo trequartista dai piedi buoni. Finora si sta distinguendo anche Baumgartner, centrocampista dell’Hoffenheim che ha segnato il gol decisivo contro l’Ucraina. In attacco c’è Gregoritsch dell’Augsburg, in gol contro la Macedonia del Nord. Arnautovic spesso entra nella ripresa e gioca in Cina nelo Shangai. In difesa ci sono Hinteregger del Francoforte, forte fisicamente e il laterale destro Leiner del Borussia Moenchengladbach, voluto anche in Italia.

Foto: Twitter Austria