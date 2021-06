Italia, occhio a Ramsey: con il Galles è rinato

Dopo i mesi bui passati alla Juventus, Aaron Ramsey con il Galles ha cambiato versione. Nella stagione, appena conclusa, in bianconero ha avuto un un rendimento deludente: appena 1.544 minuti collezionati nell’ultima annata in 30 presenze (l’ultima il 25 aprile contro la Fiorentina) con 2 gol segnati. Agli Europei, invece, di colpo sembra essere tornato quello ammirato nell’Arsenal: si è caricato il Galles sulle spalle, da leader vero, ed ha trascinato alla vittoria la sua Nazionale nel match scorso contro la Turchia con una splendida rete. Quest’oggi, alle ore 18, allo stadio Olimpico, affronterà l’Italia in una gara che vale il primo posto in classifica del gruppo A. Evidentemente l’aria che si respira agli Europei gli ha fatto bene.

FOTO: Twitter Euro 2020