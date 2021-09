Italia-Montenegro Under 21, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte definitive dei due tecnici per Italia-Montenegro, gara valida per le Qualificazioni ai prossimi Europei Under 21:

ITALIA (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Okoli, Lovato, Udogie; Ricci, Tonali (C), Rovella; Yeboah, Colombo, Cancellieri.

Ct. Nicolato.

MONTENEGRO (4-2-3-1): Ivezic; Pesukic, Milic, Obradovic, Raznatovic; Janjic, Brnovic; Vukcevic, Vukotic, Sijaric; Krstovic.

Ct. Vukotic.

Foto: Twitter Azzurri