Italia-Moldavia, le formazioni ufficiali

Alle 20.45, allo stadio Artemio Franchi di Firenze, andrà in scena l’amichevole internazionale tra Italia e Moldavia. Possibilità per il CT Roberto Mancini di fare esperimenti in vista delle gare di Nations League.

Ecco le formazioni ufficiali scelte dai due CT.

ITALIA (4-3-3): Sirigu; Lazzari, Mancini, Acerbi, Biraghi; Locatelli, Cristante, Bonaventura; Berardi, Caputo, El Shaarawy. All. Mancini.

MOLDAVIA (5-3-2): Koseliev; Platica, Craciun, Posmac, Armas, Marandci; Rata, Carp, Ionita; Suvorov, Nicolaescu. All. Firat

Fonte Foto: Wikipedia