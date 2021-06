L’Italia potrebbe essere matematicamente prima in caso di vittoria contro la Svizzera. Le ipotesi

Il pareggio tra Galles e Svizzera è una buona notizia per l’Italia. Infatti, oltre a trovarsi da sola al primo posto con i 3 punti ottenuti ieri sera, può già essere aritmeticamente prima in classifica in caso di vittoria mercoledì sera contro la Svizzera. Gli azzurri si trovano soli al comando, Galles e Svizzera sono a 1 punto e la Turchia a 0 e basterebbe una vittoria alla squadra di Mancini per avere la certezza del primo posto e quindi anche un turno abbordabile (sulla carta) agli ottavi di finale. Ovviamente dipende anche dal Galles, perché se la squadra di Bale non dovesse vincere contro la Turchia allora l’Italia sarebbe prima, mentre in caso di vittoria anche del Galles allora Italia e Galles si giocherebbero il primo posto nella partita finale del girone.

Foto: Twitter Euro 2020