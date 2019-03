Italia-mania: tutto esaurito al Tardini per la sfida contro il Liechtenstein

Dopo il tutto esaurito di sabato a Udine, con 24.000 spettatori sugli spalti a spingere gli Azzurri al successo con la Finlandia, anche lo stadio ‘Tardini’ fa registrare il tutto esaurito per la sfida di questa sera con il Liechtenstein. Sono 20.000 i biglietti emessi per il secondo incontro della Nazionale nelle qualificazioni a EURO 2020, per un incasso di 233.244 euro. Questo è il dato che la FIGC ha reso pubblico in un comunicato sul proprio sito ufficiale. Di seguito i 23 convocati per la gara di questa sera:

Portieri: 12 Alessio Cragno (Cagliari), 22 Gianluigi Donnarumma (Milan), 1 Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: 4 Cristiano Biraghi (Fiorentina), 19 Leonardo Bonucci (Juventus), 2 Armando Izzo (Torino), 5 Gianluca Mancini (Atalanta), 13 Alessio Romagnoli (Milan), 7 Leonardo Spinazzola (Juventus);

Centrocampisti: 18 Nicolò Barella (Cagliari), 3 Bryan Cristante (Roma), 8 Frello Filho Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), 15 Stefano Sensi (Sassuolo), 6 Marco Verratti (Paris Saint Germain), 23 Nicolò Zaniolo (Roma);

Attaccanti: 10 Federico Bernardeschi (Juventus), 11 Vincenzo Grifo (Friburgo), 17 Ciro Immobile (Lazio), 14 Moise Kean (Juventus), 20 Kevin Lasagna (Udinese), 9 Leonardo Pavoletti (Cagliari), 16 Matteo Politano (Inter), 21 Fabio Quagliarella (Sampdoria).

Foto: Sito FIGC