Italia, mangiati una Macedonia: con rispetto, ma senza scherzi

Non potevamo certo immaginare che sarebbe finita cosi. Dal tetto d’Europa al rischio di non andare ai Mondiali: sarebbe la seconda volta di fila, e se già è stato complicato digerire la Svezia e l’onta del 2018, questa volta sarebbe insopportabile. Inutile raccontare barzellette: la delusione non sarebbe addolcita dal meraviglioso trionfo della scorsa estate, anzi probabilmente sarebbe maggiore. I Campioni d’Europa che non vanno al Mondiale, già detta così la frase infastidisce, quindi non pensiamoci.

Ci sono due tappe, non corriamo troppo: domani sera la Macedonia del Nord a Palermo, martedì l’eventuale finale con la vincente di Portogallo-Turchia. Tutte le strade portano a casa di Cristiano Ronaldo, ma sarebbe il caso di aspettare. Intanto, dobbiamo mangiare una bella Macedonia: profondo rispetto verso gli avverarsi, altrimenti il pericolo è in agguato. Ma niente scherzi e convinzione assoluta, non ci sono altre strade percorribili. Poi penseremo al Portogallo o alla Turchia, non da venerdì ma da domani sera dopo le 23. E non ci fasceremo la testa fino a quando ci sarà la possibilità di andare al Mondiale da Campioni d’Europa. Qualsiasi altra trama sarebbe indigeribile. Quindi, forza e coraggio.

Foto: Twitter Euro2020