Italia, Mancini punta su Kayode e Doumbia contro la Turchia

28/09/2026 | 14:06:02

Mancini cambia ancora in vista della sfida di questa sera tra Turchia e Italia. Il ct degli Azzurri, infatti, darà spazio a Kayode, che prenderà il posto di Di Lorenzo sulla fascia destra. A centrocampo sarà Tonali a fare da regista, con Doumbia che prenderà posto a sinistra nel ruolo di mezzala e, dall’altra parte, Davide Frattesi.

Ecco quindi la probabile formazione dell’Italia aggiornata:

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri; Frattesi, Tonali, Doumbia; Raspadori, Pio Esposito, Cambiaghi.

Foto: Instagram Mancini