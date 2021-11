Italia mai vincente in Irlanda del Nord. Ora dovrà sfatare il tabù e segnare tanti gol

Con il rigore fallito da Jorginho contro la Svizzera, l‘Italia dovrà battere l’Irlanda del Nord a Belfast e dovrà farlo anche segnando parecchi gol. Gli Azzurri infatti, sono sì avanti alla Svizzera di due gol nella differenza reti, ma nell’ultima giornata bisognerà vincere e segnare abbastanza per non avere brutte sorprese.

I precedenti non sorridono agli Azzurri. A Belfast, l’Italia non ha mai vinto. Nei tre precedenti in Irlanda del Nord, l’Italia ha ottenuto due pareggi e una sconfitta. Inoltre, l’Irlanda del Nord è imbattuta in casa nelle qualificazioni ai Mondiali 2022, dove ha ottenuto una vittoria e due pareggi (anche con la Svizzera) e soprattutto, non ha subito neanche un gol tra le mura amiche.

Insomma, per l’Italia non sarà un’impresa semplice fare una goleada a Belfast, per garantirsi un pass per Qatar 2022.

Mancini potrebbe affidarsi ancora a Belotti, miglior marcatore in trasferta dell’era Mancini con 6 gol fuori casa in 8 gare disputate. Lunedì sera, serviranno tanto anche le sue reti.

Foto: Twitter Azzurri