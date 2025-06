Italia, Locatelli lascia il ritiro: distorsione alla caviglia

02/06/2025 | 18:55:32

Altra assenza per la Nazionale di Luciano Spalletti. Dopo Alessandro Buongiorno, anche Manuel Locatelli lascia il ritiro della Nazionale. Infatti, dopo la seduta di questa mattina, il centrocampista della Juventus si era fermato a causa di un problema fisico. Ora gli esami hanno evidenziato una distorsione alla caviglia che non gli permetterà di prendere parte agli impegni per le Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Di seguito la nota: “Locatelli lascia il ritiro della Nazionale Il centrocampista, indisponibile per le prossime gare a causa di un trauma distorsivo alla caviglia destra occorso nell’allenamento di ieri, rientrerà al club di appartenenza”.

Foto: X Azzurri