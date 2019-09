Italia, lo squalificato Verratti lascia il ritiro e torna a Parigi

Dopo la vittoria per 3-1 sul campo dell’Armenia, la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini prenderà alle 16:40 il volo che li porterà da Yerevan a Tampere, dove domenica sera affronterà la Finlandia. Sull’aereo con i compagni non ci sarà Marco Verratti, squalificato per la prossima gara per via dell’ammonizione ricevuta ieri. Come comunicato dalla FIGC, infatti, il centrocampista farà ritorno già oggi al PSG, suo club di appartenenza.

Foto: twitter PSG