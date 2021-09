Italia-Lituania, i convocati di Roberto Mancini

Stasera alle 20.45 andrà in scena Italia-Lituana, gara valida per le qualificazioni ai Mondiali 2022. Ecco la lista dei convocati di Roberto Mancini per l’importante partita.

Portieri: Donnarumma, Gollini, Sirigu.

Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Calabria, Chiellini, Di Lorenzo, Florenzi, Toloi.

Centrocampisti: Barella, Castrovilli, Cristante, Jorginho, Locatelli, Pessina.

Attaccanti: Berardi, Bernardeschi, Kean, Raspadori, Scamacca.

Out Sensi, Zaniolo, Chiesa, Insigne, Immobile, Pellegrini e Verratti. Questi ultimi quattro hanno lasciato ieri il ritiro Azzurro.

Foto: Instagram Nazionale