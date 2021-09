Italia-Lituania 4-0 all’intervallo: Kean (doppietta), autorete e Raspadori

Al Mapei di Reggio Emilia si affrontano Italia e Lituania per le Qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022. Dopo i due pareggi con Bulgaria e Svizzera, stavolta i ragazzi di Mancini partono col piede giusto e sbloccano subito la gara con Kean al 12′. Retropassaggio folle di Novikovas con l’attaccante della Juventus che riceve all’interno dell’area di rigore, calcia in diagonale e batte Setkus.

Al quarto d’ora è già 2-0 per gli Azzurri: Raspadori riceve spalle alla porta, si gira e cerca il gol. La palla viene deviata da Uktus ed è autorete. Al 25′ l’attaccante del Sassuolo riesce a mettere anche la sua firma sul match, Di Lorenzo mette un cross basso dalla destra, Lasickas allontana sui piedi di Raspadori che calcia di potenza e gonfia la rete.

Kean cala il poker e ottiene la doppietta personale calciando al volo alla mezz’ora e battendo nuovamente Setkus.

Si chiude sul 4-0 la prima frazione di gioco al Mapei, dominio assoluto Italia.

Foto: Twitter Azzurri