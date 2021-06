L’Italia ha lasciato l’albergo. Adesso la rifinitura

L’Italia di Roberto Mancini, poco dopo le ore 11, ha lasciato l’hotel di Londra. I giocatori, in pullman, si sono diretti al campo per andare a svolgere la rifinitura in vista degli ottavi di finale contro l’Austria. All’uscita erano presenti anche alcuni tifosi che hanno incitato i giocatori. Massima concentrazione nel gruppo per questo ultimo allenamento. Il rientro in albergo è previsto per le 12.30. Poi nel pomeriggio ci sarà la riunione tecnica e verso le 19 la Nazionale raggiungerà lo stadio di Wembley. Alle 00.30 circa è previsto il volo da Luton per il rientro in Italia.