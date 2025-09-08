Italia, la serata delle prime volte. Due primati raggiunti con questo 5-4

08/09/2025 | 23:17:06

Serata da record quella della Nazionale, dopo il 5-4 contro Israele nella gara di qualificazione ai Mondiali.

Per la prima volta nella storia la Nazionale Italiana vince una partita 5-4, un risultato assurdo, che rappresenta un primato. Ancora, per la prima volta nella storia l’Italia segna 5 gol per due partite consecutive, è accaduto con Estonia e Israele. E infine, per la seconda volta nella storia l’Italia si segna due autogol nella stessa partita: statera ci hanno pensato Locatelli e Bastoni ma in passato era capitato a Sandro Salvadore, due addirittura autoreti in Spagna-Italia 2-2 del 21 febbraio 1970.

Foto: sito Italia