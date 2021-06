Italia, la Nazionale è arrivata a Roma: tanti tifosi ad accoglierla. Il video

Questa mattina la Nazionale italiana è partita da Coverciano per raggiungere Roma dove domani è in programma la sfida contro il Galles. Grande entusiasmo per l’arrivo degli azzurri all’Hotel Parco dei Principi, sede del ritiro azzurro nella Capitale, numerosi i tifosi accorsi per sostenere e incoraggiare i giocatori. Tra i più acclamati Insigne ed Immobile. Nel pomeriggio, alle 17.15 ci sarà la conferenza stampa e alle 18.30 la rifinitura al Centro di Preparazione Olimpica ‘Giulio Onesti’.