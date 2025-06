Italia, Kean lascia il ritiro: risentimento alla coscia, salta la Norvegia

05/06/2025 | 10:37:41

Un risentimento muscolare alla coscia destra ferma Kean, l’attaccante della Fiorentina ha lasciato il ritiro della Nazionale e non partirà per la Norvegia. Il centravanti non sarà impiegabile dunque nella delicata sfida dell’Italia di Spalletti in programma venerdì 6 giugno.

FOTO: Instagram Kean