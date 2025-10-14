Italia-Israele, le curiosità: azzurri imbattuti nelle ultime nove partite casalinghe di qualificazione ai Mondiali

14/10/2025 | 12:50:40

Questa sera, alle 20:45, si disputerà al Bluenergy Stadium di Udine il match valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026 tra Italia e Israele.

Ecco alcune curiosità sulla partita:

-Sono otto i precedenti tra le due formazioni: gli Azzurri hanno sempre vinto, ad eccezione del 1970, quando l’ultima gara della fase a gironi del Mondiale terminò 0-0.

-Dal 2016 a oggi, le due squadre si sono affrontate cinque volte, con altrettante vittorie dell’Italia. Il computo complessivo dei gol è di 15 per l’Italia e 7 per Israele.

-Israele ha subito 14 gol nelle ultime quattro partite di qualificazione, registrando il peggior record difensivo del Gruppo I.

-L’Italia è imbattuta nelle ultime nove partite casalinghe di qualificazione ai Mondiali.

Foto: X Udinese