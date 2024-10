Italia-Israele, gara della Nations League, sta per cominciare in una cornice di tensioni, un clima non ideale per giocare a calcio, dopo i vari eventi politici che hanno contrassegnato la vigilia. La gara, che si giocherà a Udine, ha visto tante tensioni, con lo stadio blindato, con cecchini sul tetto dello stadio pronti a intervenire.

Foto: sito FIGC