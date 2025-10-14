Italia-Israele 3-0: doppietta di Retegui e Mancini. Azzurri ai playoff
14/10/2025 | 22:48:43
L’Italia di Gattuso vince 3-0 contro Israele e va ai playoff per i Mondiali 2026, decidono i gol di Retegui, uno su rigore nel primo tempo e uno nella ripresa, poi Mancini arrotonda il risultato al 93′. Donnarumma salva gli azzurri in diverse occasioni, bravi a concretizzare.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Locatelli, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori (dal 46′ F.P. Esposito). Ct Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baitaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khalaili (dal 73′ Toriel); Biton, Baribo (dal 73′ Turgeman), Solomon.. Ct Ben Shimon
FOTO: X Azzurri