Italia-Israele 1-0 a fine primo tempo: la sblocca Retegui dal dischetto dopo un miracolo di Donnarumma
14/10/2025 | 21:38:39
Decide un gol di Retegui su rigore al 45′, Italia-Israele si chiude 1-0 a fine primo tempo. Primo tempo non semplice per i ragazzi di Gattuso, che dopo un miracolo di Donnarumma su Biton trovano il gol dell’1-o.
ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Tonali, Cristante, Barella, Dimarco; Retegui, Raspadori. Ct Gattuso
ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Baitaxa, Blorian, Revivo; Peretz, Gloukh, Khalaili; Biton, Baribo, Solomon.. Ct Ben Shimon
Foto: Instagram Azzurri